Ответственность за взрывы в иранском Кермане взяло на себя «Исламское государство» 4.01.2024, 21:21

Два члена террористической группировки взорвали пояса со взрывчаткой в толпе.

Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в иранском Кермане, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление боевиков.

В своих соцсетях представители боевиков рассказали, что два члена террористической группировки взорвали пояса со взрывчаткой в толпе, собравшейся у кладбища во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

4 января иранское государственное новостное агентство IRNA сообщило со ссылкой на информированный источник, что два взрыва неподалеку от могилы Касема Сулеймани, которые привели к гибели большого количества людей, были по всей видимости вызваны действиями террористов с поясами смертника.

Согласно публикации, исследование места взрыва в Кермане показало, что там было приведено в действие взрывное устройство. Различные улики и записи камер видеонаблюдения показывают, что первый взрыв «определенно был вызван террористом-смертником».

По словам того же информированного источника, то, как именно произошел второй взрыв, еще изучается, но также с высокой долей вероятностью его причиной стал самоподрыв террориста-смертника.

Напомним, днем 3 января два взрыва прогремели в городе Керман рядом с кладбищем, где похоронен генерал Касем Сулеймани, в годовщину его гибели. В Иране произошедшее назвали терактом. На 4 января в стране объявлен траур.

По последним данным, в результате теракта погибли 84 человека, еще 284 получили ранения.

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