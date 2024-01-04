Навигатор завел водителя в водоем под Минском 10 4.01.2024, 21:27

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Он успел проехать по льду примерно 50 метров.

Машина провалилась в водоем под Минском, водителя пришлось доставать оттуда спасателям. Об этом сообщает МЧС.

Инцидент произошел вечером 4 января в агрогородке Хатежино. Там водитель ехал по навигатору и не заметил водоем.

Он успел проехать по льду примерно 50 метров. После чего машина частично провалилась.

Мужчину достали при помощи спасательного круга, лестницы-штурмовки и веревки. Его осмотрели врачи, ехать в больницу водитель не захотел.

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