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Навигатор завел водителя в водоем под Минском

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  • 4.01.2024, 21:27
  • 5,540
Навигатор завел водителя в водоем под Минском

Он успел проехать по льду примерно 50 метров.

Машина провалилась в водоем под Минском, водителя пришлось доставать оттуда спасателям. Об этом сообщает МЧС.

Инцидент произошел вечером 4 января в агрогородке Хатежино. Там водитель ехал по навигатору и не заметил водоем.

Он успел проехать по льду примерно 50 метров. После чего машина частично провалилась.

Мужчину достали при помощи спасательного круга, лестницы-штурмовки и веревки. Его осмотрели врачи, ехать в больницу водитель не захотел.

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