Навигатор завел водителя в водоем под Минском

Навигатор завел водителя в водоем под Минском10
- 4.01.2024, 21:27
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Он успел проехать по льду примерно 50 метров.
Машина провалилась в водоем под Минском, водителя пришлось доставать оттуда спасателям. Об этом сообщает МЧС.
Инцидент произошел вечером 4 января в агрогородке Хатежино. Там водитель ехал по навигатору и не заметил водоем.
Он успел проехать по льду примерно 50 метров. После чего машина частично провалилась.
Мужчину достали при помощи спасательного круга, лестницы-штурмовки и веревки. Его осмотрели врачи, ехать в больницу водитель не захотел.