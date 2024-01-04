Минобразования Литвы хочет закрыть российские школы в стране 8 4.01.2024, 21:40

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Что стало причиной.

В правительстве Литвы ищут законные способы отказаться от учебных заведений для русского национального меньшинства. Причиной этого стала недавняя стрельба в учебном заведении.

Об этом заявил министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас, сообщает LRT.

Отмечается, что ранее пара подростков, которые учатся в русскоязычной школе в вильнюсском районе Науяместис, стреляла в одноклассника из пневматического пистолета из-за его политических взглядов.

Теперь Якштас заявил, что подобные ситуации вызваны тяжелой интеграцией русских меньшинств в Литве. Поэтому политик ищет законные способы отказаться от учебных заведений для русского национального меньшинства.

«Мы оцениваем и обсуждаем с командой, есть ли возможные пути постепенного закрытия школ для русского меньшинства. Мы оцениваем правовую базу, можно ли вообще это сделать», - сказал министр.

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