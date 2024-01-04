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Работник СТО в Минске украл машину клиента из РФ за 170 тысяч евро

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  • 4.01.2024, 21:49
  • 4,028
Работник СТО в Минске украл машину клиента из РФ за 170 тысяч евро

Белорус перепродал авто за границу.

В Минске задержали работника СТО, который украл у клиента дорогой автомобиль. Как рассказали в телеграм-канале МВД Беларуси, россиянин обратился к своему знакомому в Минске с просьбой помочь ему купить за границей микроавтобус и переоборудовать его в автодом. Минчанин обратился в организацию, которая занимается подбором и ввозом иномарок в Беларусь. Заказ клиента был выполнен, «Фольксваген» стоимостью 170 тысяч евро доставили в Минск на одну из станций техобслуживания.

Как установили правоохранители, один из сотрудников станции решил заработать на чужом авто – он похитил машину и перепродал ее за границу.

Сообщается, что похититель уже задержан, ему грозит до 12 лет лишения свободы за кражу в особо крупном размере.

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