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Кого назвали «Коррупционером года — 2023»?

  • 4.01.2024, 22:48
Кого назвали «Коррупционером года — 2023»?
Мария Консуэло Поррас

Ранее это звание присуждали Лукашенко и Пригожину.

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) назвал генпрокурора Гватемалы Марию Консуэло Поррас «Коррупционером года — 2023». Об этом сообщается на сайте организации, передает «Зеркало».

Философ и историк Ханна Арендт отмечала, что некоторые из самых успешных лидеров нацистской партии были не фанатиками или социопатами, а скорее бюрократами, которые во имя дела допускали убийства и коррупцию. Их расчетливая эффективность лишь усилила ужас происходящего, и Арендт назвала это «банальностью зла».

«Генпрокурор Гватемалы Мария Консуэло Поррас стала ярким примером этого явления, хотя ее преступления не столь значимы. Именно поэтому члены жюри решили признать ее Коррупционером года — 2023», — сообщили в OCCRP.

В руках правительства Поррас стала эффективным инструментом, подрывая верховенство права в стране, отмечается в сообщении о присуждении звания. Она курировала попытки помешать избранному президенту Бернардо Аревало вступить в должность: деятельность его политической партии приостановили, а в помещениях избирательной комиссии проводили обыски.

Аревало назвал это «государственным переворотом замедленного действия». Действия Поррас и ее союзников в правительстве привели к политическому кризису в самой густонаселенной стране Центральной Америки. Граждане вышли на улицы с протестами и перекрыли главную автомагистраль, ведущую в столицу Гватемалы.

«Поррас обвинили в том, что она не смогла сохранить независимость от политических интересов, отказывалась расследовать и разбирать в суде дела о коррупции в высших эшелонах власти, препятствовала правосудию и назначала людей на должности на основании их политической позиции, а не компетентности или независимости. Она руководила массовой чисткой в рядах продемократических чиновников», — поясняется в сообщении.

Напомним, OCCRP присуждает звание «Коррупционер года» с 2012-го года, и Поррас стала первой женщиной в списке лауреатов. В финалисты 2023-го года также вошли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина.

В прошлом году в этой категории «победил» олигарх и владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, которого жюри тогда назвало «живым символом самых ужасных явлений России».

А в 2021-м «Коорупционером года» был признан Александр Лукашенко. Жюри выбрало его единогласно из рекордных 1166 претендентов. Журналисты и эксперты, комментируя это решение, отметили тогда, что «в плане коррупции это был выдающийся год, но Лукашенко всех превзошел».

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