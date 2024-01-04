Под Минском восемь человек парились в сауне санатория, когда там начался пожар 4.01.2024, 22:58

Вместе с паром пошел дым.

Спасатели ликвидировали пожар на территории санатория под Минском, сообщили в МЧС. Там загорелась сауна с людьми внутри.

Пожар произошел 4 января в агрогородке Ждановичи Минского района — загорелось здание в санатории «Криница». Сработала пожарная сигнализация.

«Прибывшие подразделения МЧС обнаружили задымление в парильном помещении сауны. На момент возникновения пожара там находились 8 человек», — рассказали в МЧС.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается

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