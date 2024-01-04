Под Минском восемь человек парились в сауне санатория, когда там начался пожар
- 4.01.2024, 22:58
Вместе с паром пошел дым.
Спасатели ликвидировали пожар на территории санатория под Минском, сообщили в МЧС. Там загорелась сауна с людьми внутри.
Пожар произошел 4 января в агрогородке Ждановичи Минского района — загорелось здание в санатории «Криница». Сработала пожарная сигнализация.
«Прибывшие подразделения МЧС обнаружили задымление в парильном помещении сауны. На момент возникновения пожара там находились 8 человек», — рассказали в МЧС.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается