Назван самый дорогой футболист мира 4.01.2024, 23:11

2,922

Джуд Беллингем

Его стоимость выше 265 миллионов евро.

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов мира.

Возглавил список полузащитник «Реала» Джуд Беллингем, которого оценивается в 267,5 миллиона евро. За ним разместился нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (251,2 миллиона). Тройку дорогостоящих замкнул вингер «Реала» Винисиус Жуниор (250,3 миллиона).

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе занял лишь 27 место рейтинга с оцениваемой стоимостью в 106,2 миллиона. Француз занимает данную позицию, ведь вскоре у него заканчивается контракт с парижанами.

Топ-10 самых дорогих футболистов мира по версии CIES:

Джуд Беллингем («Реал», 267,5 млн евро)

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 251,2 млн)

Винисиус Жуниор («Реал», 250,3 млн)

Родриго («Реал», 247,9 млн)

Букайо Сака («Арсенал», 223 млн)

Фил Фоден («Манчестер Сити», 195,8 млн)

Гави («Барселона», 175,4 млн)

Хулиан Альварес («Манчестер Сити», 164,7 млн)

Джамал Мусиала («Бавария», 152,4 млн)

Мартин Эдегор («Арсенал», 150,6 млн)

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».