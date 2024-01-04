закрыть
5 января 2024, пятница, 0:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Назван самый дорогой футболист мира

  • 4.01.2024, 23:11
  • 2,922
Назван самый дорогой футболист мира
Джуд Беллингем

Его стоимость выше 265 миллионов евро.

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов мира.

Возглавил список полузащитник «Реала» Джуд Беллингем, которого оценивается в 267,5 миллиона евро. За ним разместился нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (251,2 миллиона). Тройку дорогостоящих замкнул вингер «Реала» Винисиус Жуниор (250,3 миллиона).

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе занял лишь 27 место рейтинга с оцениваемой стоимостью в 106,2 миллиона. Француз занимает данную позицию, ведь вскоре у него заканчивается контракт с парижанами.

Топ-10 самых дорогих футболистов мира по версии CIES:

Джуд Беллингем («Реал», 267,5 млн евро)

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 251,2 млн)

Винисиус Жуниор («Реал», 250,3 млн)

Родриго («Реал», 247,9 млн)

Букайо Сака («Арсенал», 223 млн)

Фил Фоден («Манчестер Сити», 195,8 млн)

Гави («Барселона», 175,4 млн)

Хулиан Альварес («Манчестер Сити», 164,7 млн)

Джамал Мусиала («Бавария», 152,4 млн)

Мартин Эдегор («Арсенал», 150,6 млн)

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко начал прощание с самим собой
Лукашенко начал прощание с самим собой Telegram-канал «Ник и Майк»
Жадаю ўсім нам дачакацца незалежнай Беларусі
Жадаю ўсім нам дачакацца незалежнай Беларусі Івонка Сурвіла
Встретить Новый год в библиотеке
Встретить Новый год в библиотеке Владимир Халип
Три героя уходящего года
Три героя уходящего года Ирина Халип