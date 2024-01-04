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Боррель и Сикорский обсудили усиление военной помощи Украины

  • 4.01.2024, 23:41
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Боррель и Сикорский обсудили усиление военной помощи Украины

Киев может получить ракеты большой дальности.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обсудили предоставление дополнительной военной поддержки для Украины.

Боррель отметил «хороший разговор» с Сикорским, в ходе которого собеседники поделились обеспокоенностью по поводу усиления российских воздушных атак против гражданской инфраструктуры Украины.

«Мы согласились с необходимостью усиления военной поддержки Украины, в том числе ракетами большой дальности и зенитными ракетами», - добавил евродипломат.

В то же время Радослав Сикорский подчеркнул, что они с Боррелем согласились: «жертвы агрессии имеют право на самозащиту».

Глава польского МИД поблагодарил главу европейской дипломатии за поддержку Украины, отметив, что с нетерпением ожидает принятия сильных решений на Совете ЕС по иностранным делам в конце этого месяца.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что Российская Федерация может напасть на Европу в течение нескольких лет, если европейские государства не сделают соответствующих выводов.

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