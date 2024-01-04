В 10 километрах от Минска продается оригинальный дом с баней 4.01.2024, 23:55

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С управлением через «Умный дом».

Всего в 10 километрах от Минска продается оригинальный дом из бруса с тростниковой крышей. Это современное загородное жилье — коттедж построен в 2019 году, обставлен новой мебелью и обеспечен всеми необходимыми инженерными системами с управлением через «Умный дом». А еще во дворе имеется классная баня на дровах и автонавес на две машины, пишет Realt.by.

К этому варианту стоит прицениться-присмотреться тем, кто ищет дом поближе к Минску и не в СТ — находится он в деревне Слобода (той, что в Слуцком направлении). Это всего в 10 километрах от МКАД — ежедневный маршрут «дом-работа-школа-магазины-дом» напрягать не будет.

Дом построен в 2019 году. Владельцы позаботились об экологичности загородного жилья — стены деревянные, крыша покрыта тростником, отделка внутри из натуральных материалов. Сруб не продувается — швы между венцами загерметизированы герметиком Perma-Chink. Фасад обработан в несколько слоев комплексным защитным раствором Pinotex.

Толщина тростниковой кровли — 30 см, обработана огнебиозащитным составом. Окна современные, с ламинированным профилем (с внешней стороны).

Общая площадь дома — 101 м2. Снаружи к нему примыкает крытая терраса. В доме три уровня. В цоколе разместили погреб. На первом этаже находим прихожую с помещением котельной, кухню-гостиную, спальню и санузел.

Для пола первого этажа использовалась доска из лиственницы толщиной 50 мм, для потолков — сосновая вагонка.

Вся электропроводка разведена по дому в металлическом рукаве. Отопление на газу, вода из скважины, канализация местная.

В доме реализована модульная система «Умный дом». С ее помощью через телефон можно управлять газовым котлом, освещением, видеонаблюдением, ставить дом на сигнализацию (стоят датчики открывания окон и дверей, датчики движения, а так же пожарная сигнализация, сигнализация утечки газа).

На 15 сотках кроме дома имеются навес для двух автомобилей, огород с теплицей и сад. И самое главное — новая баня из бруса 100% готовности.

Участок благоустроен, сделаны дорожки из сланца, уличное освещение. Территория огорожена металлическим штакетником, на въезде стоят ворота с электроприводом.

За все это просят 149 500 долларов.

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