В Гродно подросток попал в больницу после взрыва петарды 5.01.2024, 2:59

Инцидент произошел в новогоднюю ночь.

В Гродно выясняют обстоятельства, при которых подросток пострадал от взрыва петарды. Инцидент произошел в новогоднюю ночь, сообщили в Следственном комитете.

По предварительной информации, школьник праздновал Новый год вместе со своими родителями. После боя курантов он попросил разрешения пойти посмотреть во дворе праздничный салют с друзьями. Однако спустя примерно десять минут 14-летний подросток прибежал домой в слезах, а его рука была в крови.

Мальчика доставили в больницу и провели операцию. Сейчас он находится в стационаре, его жизнь вне опасности.

Сначала парень сказал родителям, будто в их компанию петарду бросил прохожий, но позже следователи выяснили, что он соврал, поскольку боялся признаться, что сам взрывал петарду, и она рванула прямо в руке.

В СК напомнили, что детям вообще запрещено использовать петарды и другую пиротехнику.

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