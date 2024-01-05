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Президент ЕНП призывает Германию передать Украине ракеты Taurus

  • 5.01.2024, 4:43
Президент ЕНП призывает Германию передать Украине ракеты Taurus
Манфред Вебер
Фото: dpa

Манфред Вебер считает этот вопрос «давно назревшим».

Президент Европейской народной партии – ключевого межпартийного объединения ЕС – Манфред Вебер считает «давно назревшим» предоставление Украине немецких дальнобойных ракет Taurus.

Об этом Вебер сказал в интервью изданиям медиагруппы Funke, сообщает AFP.

Немецкий евродепутат присоединился к призывам других политиков предоставить Украине адекватную военную помощь и вооружение в связи с последними массированными ракетными обстрелами РФ.

«Дальнейшая поддержка, такая как поставки немецких ракет Taurus, давно назрела», – считает он.

По мнению Вебера, «стратегия позволить Украине воевать, но не сделать ее достаточно сильной, чтобы победить, была бы циничной». Поэтому он потребовал от западных союзников «поддержать Украину наилучшим образом», так как она «ведет свою битву за свободу и должна победить».

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