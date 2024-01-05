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Бои в Белгородской области: уничтожена база 1-й танковой армии РФ

  • 5.01.2024, 8:05
  • 9,640
Бои в Белгородской области: уничтожена база 1-й танковой армии РФ

Техника выгорела полностью.

В Белгородской области России была атакована база материально-технического обеспечения одного из подразделений 1-й танковой армии ВС РФ.

Оккупационные войска расположили ее на территории бывшего сельскохозяйственного предприятия в Шебекинском районе Белгородской области РФ.

По меньшей мере один российский военнослужащий ликвидирован, семь получили ранения. Взрыв прогремел около 8:00 понедельника, сообщил Telegram-канал «Досье шпиона». Он обнародовал фото пожара на объекте.

По информации Telegram-канала, у российских захватчиков также уменьшилось количество автомобильной техники – несколько единиц выгорели полностью.

Основной удар пришелся на помещение склада горюче-смазочных материалов. Оттуда огонь быстро распространился на соседнее здание, где ремонтировались машины ВС РФ («Уралы», ГАЗ-66).

«Восемь военнослужащих, которые находились на складе ГСМ, получили ожоговые ранения различной степени тяжести. Один позднее скончался вследствие полученных травм в Шебекинской больнице», – сообщил аноним.

По его информации, по базе МТО на российской территории ударил FPV-дрон.

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