Беспилотники провели самую массированную атаку на Крым и Новороссийск 5.01.2024, 8:12

5,628

Что известно о тройном ударе по военным объектам РФ.

Временно оккупированный Крым и город Новороссийск в Краснодарском крае РФ пережили три воздушные атаки в течение последних десяти часов.

Согласно сообщениям в СМИ, 4 января российских оккупантов тревожили несколько раз — около 15:00, 20:00 и 22:00.

Взрывы в Крыму — детали

Оккупанты сообщили о первой воздушной тревоге в 15:40. Также предупредили, что в Севастополе прекращает ходить общественный транспорт, а людей приглашали пройти в укрытие.

Через 10 минут оккупационные «власти» отчитались, что слышали взрывы — думали, что это работают силы ПВО. Также объяснили, что это за дым многих граждан на «внутреннем рейде и в Северной бухте»: это, вроде бы, «средства маскировки».

«Запах неприятный, но это абсолютно безопасно», — успокоили крымчан.

В 16:33 «губернатор» Севастополя Развожаев заявил, что силы ПВО якобы отбили все атаки с воздуха. Также назвал, где именно упали обломки — на ул. Глухова, Мостовой (южная часть Севастополя), Монастырском шоссе и в районе Федюхинских высот (северная часть). Позже добавил, что обломки упали возле Песочной бухты, Черноречья, на ул. генерала Жидилова и на набережной Учкуевки.

Между тем Минобороны РФ в Telegram-канале заверило, что в 17:20 (по Минску) состоялась атака десятков ракет — их все сбили силами ПВО. После этого, в 19:40, состоялась атака беспилотников самолетного типа — их также якобы все уничтожены.

Однако в 21:43 в Telegram-канале «Крымский ветер» разместили запись из Сакского района. На записи слышно громкое дребезжание моторного беспилотника и совсем не слышно работу сил ПВО.

Около 22 ч. появились сообщения, в которых говорилось о нарастании количества беспилотников в небе над Севастополем. Автор указывал, что их слышали в прибрежной зоне Севастополя и призывали не публиковать видео работы сил ПВО.

Взрывы в Новороссийске и в новых точках в Крыму

Позже появился ряд сообщений, в которых рассказывали о взрыве в направлении Евпатории — об этом даже написал представитель российской «власти» в Саках Александр Овдиенко. Также рассказывали о тревожной ситуации в Новороссийске — там якобы работали силы ПВО: местные жители сделали ряд фотографий с места событий.

Следующая серия сообщений — о взрывах в Феодосии, Джанкое и возле Крымского моста.

По поводу атаки беспилотников вечером 4 января Минобороны РФ и Развожаев комментариев пока не публиковали. Самая дальняя возможная точка атаки — Новороссийск: оттуда до подконтрольной Украине территории около 400 км (по прямой).

Представители украинского командования пока не комментировали ситуацию, которая сложилась в оккупированном Крыму и в Новороссийске.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».