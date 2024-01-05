Беспилотники провели самую массированную атаку на Крым и Новороссийск
- 5.01.2024, 8:12
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Что известно о тройном ударе по военным объектам РФ.
Временно оккупированный Крым и город Новороссийск в Краснодарском крае РФ пережили три воздушные атаки в течение последних десяти часов.
Согласно сообщениям в СМИ, 4 января российских оккупантов тревожили несколько раз — около 15:00, 20:00 и 22:00.
Взрывы в Крыму — детали
Оккупанты сообщили о первой воздушной тревоге в 15:40. Также предупредили, что в Севастополе прекращает ходить общественный транспорт, а людей приглашали пройти в укрытие.
Через 10 минут оккупационные «власти» отчитались, что слышали взрывы — думали, что это работают силы ПВО. Также объяснили, что это за дым многих граждан на «внутреннем рейде и в Северной бухте»: это, вроде бы, «средства маскировки».
«Запах неприятный, но это абсолютно безопасно», — успокоили крымчан.
В 16:33 «губернатор» Севастополя Развожаев заявил, что силы ПВО якобы отбили все атаки с воздуха. Также назвал, где именно упали обломки — на ул. Глухова, Мостовой (южная часть Севастополя), Монастырском шоссе и в районе Федюхинских высот (северная часть). Позже добавил, что обломки упали возле Песочной бухты, Черноречья, на ул. генерала Жидилова и на набережной Учкуевки.
Между тем Минобороны РФ в Telegram-канале заверило, что в 17:20 (по Минску) состоялась атака десятков ракет — их все сбили силами ПВО. После этого, в 19:40, состоялась атака беспилотников самолетного типа — их также якобы все уничтожены.
Однако в 21:43 в Telegram-канале «Крымский ветер» разместили запись из Сакского района. На записи слышно громкое дребезжание моторного беспилотника и совсем не слышно работу сил ПВО.
Около 22 ч. появились сообщения, в которых говорилось о нарастании количества беспилотников в небе над Севастополем. Автор указывал, что их слышали в прибрежной зоне Севастополя и призывали не публиковать видео работы сил ПВО.
Взрывы в Новороссийске и в новых точках в Крыму
Позже появился ряд сообщений, в которых рассказывали о взрыве в направлении Евпатории — об этом даже написал представитель российской «власти» в Саках Александр Овдиенко. Также рассказывали о тревожной ситуации в Новороссийске — там якобы работали силы ПВО: местные жители сделали ряд фотографий с места событий.
Следующая серия сообщений — о взрывах в Феодосии, Джанкое и возле Крымского моста.
По поводу атаки беспилотников вечером 4 января Минобороны РФ и Развожаев комментариев пока не публиковали. Самая дальняя возможная точка атаки — Новороссийск: оттуда до подконтрольной Украине территории около 400 км (по прямой).
Представители украинского командования пока не комментировали ситуацию, которая сложилась в оккупированном Крыму и в Новороссийске.