Белгород разворотило от мощных взрывов 1 5.01.2024, 8:24

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Россияне заявили о «прилетах ракет».

Вечером 4 января на территории российского Белгорода была объявлена воздушная тревога, в городе прозвучали взрывы, передают украинские СМИ.

Об этом также написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Гладков заявил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала противовоздушная оборона. По его словам, на подлете к областному центру было сбито десять воздушных целей.

Позже чиновник добавил, что в регионе есть двое раненых. Он также утверждает, что в Белгороде повреждены окна многоквартирных домов и более 30 автомобилей. В Белгородском районе, по словам главы региона, зафиксированы повреждения одной машины и кровли одного домовладения.

Российский Telegram-канал SHOT пишет, что в Белгороде есть ракетные «прилеты» по парковке на улице Макаренко. По информации медиа, повреждены 20 автомобилей, два из которых сгорели дотла.

Российское агентство РИА «Новости» сообщило со ссылкой на Министерство обороны Российской Федерации, что российская ПВО якобы уничтожила над Белгородской областью десять ракет реактивной системы залпового огня «Ольха».

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