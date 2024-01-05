Раненый в ресторане Донецка Рогозин потребовал «завоевать Литву» 4 5.01.2024, 8:25

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Хочет «прорубить коридор» в Калининградскую область.

После ранения «пятой точки» во время гуляний в ресторане Донецка Дмитрий Рогозин получил пост «сенатора от Запорожской области» и теперь решил играть в большую политику.

Одним из его очередных заявлений стало требование завоевать Литву. Свое предложение он озвучил в собственном ТГ-канале, передает dialog.ua.

«Пришло время прорубить коридор в Калининградскую область. Для поездок наших граждан из России в Россию визы и иные разрешения иностранных властей нетерпимы», – говорится в призыве.

СМИ отмечают, что пока россиянам не нужны визы для перемещения через Литву на поезде в Калининградскую область.

Под собственным заявлением Рогозин разместил причину его гнева – новость о развернувшейся в Литве дискуссии о возможном закрытии русскоязычных школ.

Министр образования страны Гинтаутас Якштас предложил ориентировать страну на изучение европейских языков, чтобы нацменьшинства могли получать образования на их родном языке.

Однако руководитель Отдела анализа и информации политики национальных меньшинств Департамента национальных меньшинств Вайва Вежялите-Покладова считает, что исключение только русского языка из программы образования станет поводом для маргинализации одной национальности. Она призывает не лишать детей возможности «дорожить своей национальностью».

Угрозу Рогозина в Литве пока не прокомментировали.

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