«В России начнется беспощадный бунт» 5.01.2024, 8:41

2,748

Военный эксперт раскрыл причину, которая настроит всех против Путина.

В экономике России из-за войны происходят негативные процессы, которые рано или поздно приведут к неконтролируемому обвалу. Сейчас русские еще верят в «доброго царя», но потом произойдет великий русский бунт.

Россияне могут выйти на протесты из-за роста цен и других процессов в российской экономике. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью «Главреду».

По его словам, поражение российских войск в Украине может стать тем импульсом, который запустит процесс распада России.

«Прежде всего потому что война высасывает все ресурсы. Посмотрите хотя бы, что в России происходит с ценами, например, на те же яйца. В чем смерть Кащея Бессмертного – в яйце. Центробанк РФ говорит о том, что годовая инфляция составляет 7%, хотя на самом деле она на уровне 25%. На пресс-конференции Путина мне больше всего понравился такой вопрос: «Почему наша действительность не совпадает с вашей реальностью?». Этот вопрос очень хорошо иллюстрирует происходящее», – отметил Жданов.

Военный эксперт отмечает, что когда РФ начала войну, то она «включила печатный станок, печатает деньги миллионами», и эти деньги раздает участникам «СВО». При этом внутри РФ из-за отсутствия товаров бытового потребления и продовольственной корзины растут цены.

«Себестоимость товаров растет, потому что страна производит танки и боеприпасы, а не продукты питания и прочее. И зарплаты вроде бы растут. Но этот перекос в товарообороте дает гигантскую инфляцию, и это только начало. Будет еще обвал, причем неконтролируемый. Сейчас русские еще верят в доброго царя, а потом будет «российский бунт, бессмысленный и беспощадный», когда люди выйдут на улицы», – прогнозирует Жданов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».