Израиль обнародовал план третьей фазы войны против ХАМАС
- 5.01.2024, 8:46
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Подробности.
Министерство обороны Израиля опубликовало документ, в котором подробно описываются некоторые рамки «третьей фазы» войны против ХАМАС.
Об этом сообщил канал NBC.
Согласно этому плану, третий этап военной операции Израиля в секторе Газа войны будет сосредоточен на «уничтожении оставшихся очагов террора в регионе». На севере анклава это будут рейды и спецоперации — на юге военные сосредоточатся на ликвидации руководства ХАМАС.
В этом же документе очерчены некоторые идеи относительно послевоенного будущего сектора Газа, в частности гражданского управления и безопасности.
«Орган, который будет контролировать территорию, будет опираться на возможности имеющегося административного механизма (гражданских комитетов) в Газе — местных невраждебных субъектов», — говорится в документе.
Восстановлением палестинского анклава, согласно плану, будут руководить США в составе многонациональной оперативной группы. Израиль рассматривает Египет как «главного игрока» в послевоенной Газе.