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Украинский спецназ поразил сразу три российских ЗРК «Бук» в Донецкой области

  • 5.01.2024, 9:12
Украинский спецназ поразил сразу три российских ЗРК «Бук» в Донецкой области

Один из них был уничтожен дотла.

За неделю украинские воины поразили три российских зенитных ракетных комплекса «Бук-М2» на Донецком направлении. Об этом в пятницу, 5 января, сообщили в пресс-службе Сил специальных операций ВСУ в Telegram.

Как отмечают в пресс-службе, благодаря профессиональным действиям операторов ССО на Донецком направлении вражеская армия только за одну неделю потеряла три зенитных ракетных комплекса «Бук-М2» с двумя станциями обнаружения и целеуказания 9С36.

Кроме того, в сообщении добавляют, что операторы 3-го отдельного полка ССО обнаружили и осуществили корректировку огня ракетно-артиллерийских подразделений Сил обороны по целям противника.

Вследствие атаки, один зенитный ракетный комплекс был «уничтожен дотла», еще два вышли из строя и не могут быть восстановлены. Также в ССО показали кадры работы украинских защитников.

«Охота на вражеские цели продолжается», — добавляют в пресс-службе.

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