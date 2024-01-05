Минск снова оказался в центре скандала 1 Андрей Сахневич

5.01.2024, 9:19

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Сомнительная «журналистка» и беглый украинский нардеп.

Перед новогодними праздниками в Минске появился бывший народный депутат Украины Андрей Деркач, находящийся под санкциями США и подозреваемый на родине в государственной измене. Он не появлялся на публике с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины и на этот раз дал интервью журналистке итальянско-американского происхождения Симоне Манджианте-Пападопулос. Об этом она сама сообщила на своей странице в твиттере, прикрепив гламурные фотографии в шубе.

Симона — жена бывшего советника Трампа Джорджа Пападопулоса, который был арестован американской прокуратурой по обвинению во лжи и впоследствии помилован Трампом перед окончанием его президентского срока. В целом, вся эта история связана с избирательным штабом Трампа, его связями с представителями Российской Федерации и противостоянием с оппонентами из Демократической партии США.

Стоит отметить, что Симона Пападопулос внезапно проявила интерес к журналистике в тот момент, когда у ее супруга возникли проблемы с законом. Ее первым опытом стала серия интервью в фильме «Украина — вечное настоящее», активно продвигаемом российскими пропагандистами, в том числе государственным каналом RT. Создатели фильма демонстрируют идеи «сходства Украины с нацистской Германией», «отсутствия независимости», «контроля над Украиной структурами Сороса» и прочие излюбленные клише российской пропаганды.

Помимо этого, режиссеры ленты намекали американской аудитории, что американские демократы, особенно Джо Байден и Хиллари Клинтон, погрязли в коррупции в Украине, (муж Симоны собирал компромат на Хиллари во время работы в штабе Трампа). Таким образом, миссия Симоны Манджианте-Пападопулос решает две задачи — внутри американской политики и российской повестки «поднятия с колен».

Кстати, бывший украинский нардеп Андрей Деркач – личность с весьма противоречивой репутацией у себя на родине. Выпускник Академии ФСБ России сделал головокружительную карьеру при поддержке своего отца, который возглавлял Службу безопасности Украины во времена Леонида Кучмы.

Деркач утратил свое влияние в Украине, и на данный момент является персоной, сопоставимой по уровню доверия с главарем «ДНР» Денисом Пушилиным, которого Лукашенко так радушно принимал в апреле прошлого года, или же с беглым премьер-министром Николаем Азаровым, который часто цитируется белорусским государственным агентством «Белта» и стал объектом анекдотов в Украине.

Минск идеально подходит для интервью с Деркачем. Двери других стран для него закрыты, в то время как Беларусь является некой черной дырой, где международное право, как и в России, не действует. Кремль систематически использует белорусский «политический офшор» в своих интересах, перебрасывая сюда не только военных преступников в лице ЧВК «Вагнер», но и ядерное оружие, угрожающее Европе «тремя Хиросимами».

Андрей Сахневич, planeta.press

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