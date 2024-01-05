Белоруске предложили полететь всей семьей в Дубай за 700 рублей 3 5.01.2024, 9:26

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Чем закончилась история?

В Минске судили женщину, которая обещала своей знакомой отправить ее вместе со всей семьей в Дубай за 700 рублей, но выгодное предложение оказалось мошеннической схемой. Теперь она два года проведет на «домашней химии», сообщили «Минск-Новостям» в прокуратуре.

28-летняя минчанка, логист в частной компании, предложила приятельнице всей семьей отправиться в рекламный тур в Дубай. По ее словам, стоимость поездки за двоих взрослых и ребенка составляла всего 700 рублей. Та согласилась и в несколько этапов перевела предоплату в 525 рублей, но после этого мошенница стала переносить даты вылета, а затем и вовсе заблокировала номер телефона женщины. Путешествие так и не состоялось.

Обманутая горожанка обратилась в милицию, на аферистку завели уголовное дело. Вину она признала и полностью возместила причиненный ущерб.

Суд признал женщину виновной в мошенничестве (ч. 2 ст. 209 УК) и приговорил к двум годам «домашней химии» (ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа).

К слову, ранее она уже трижды была судима по той же статье.

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