Пентагон готов передать Украине оружие на $4,2 миллиарда, но есть нюанс 4 5.01.2024, 9:32

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Минобороны США озвучили условие.

У Пентагона есть формальные полномочия для того, чтобы передать Украине оружие на сумму 4,2 млрд долларов, однако для этого необходимо решение Конгресса, поскольку Украина находится в состоянии войны.

Как заявил спикер Минобороны США Патрик Райдер, все средства, выделенные на помощь Украине по президентской программе (PDA), уже потрачены.

«У нас есть полномочия тратить примерно 4,2 млрд долларов из имеющихся фондов, но у нас нет возможности пополнять запасы», — сказал Райдер на брифинге.

Кроме того, представитель Пентагона заявил, что министерство работает с Конгрессом по этому вопросу.

Также Райдер призвал членов Конгресса не медлить с принятием предложения Белого дома о дополнительном финансировании для Украины.

Военная помощь Украине

Как известно, Конгресс США пока так и не одобрил дополнительное финансирование для Украины.

Координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США больше не могут оказывать военную помощь Украине, пока Конгресс не примет решение о дополнительном финансировании.

Напомним, начале октября 2023 года президент Джо Байден запросил у Конгресса более 106 млрд долларов на нужды национальной безопасности, в том числе и на финансирование помощи Украине на более 61 млрд долларов. Законопроект не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США.

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