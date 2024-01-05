С двери Красного костела исчез документ об опечатывании 5.01.2024, 9:35

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Что происходит?

Последние 15 месяцев вход в храм святого Симеона и святой Елены (Красный костел) в Минске был опечатан — двери были заклеены бумагой с печатями администрации Московского района. Но на свежих снимках, которые туристы в начале января публиковали в соцсетях, этого документа больше нет, заметил Katolik.life.

Портал узнал в приходе, означает ли это начало долгожданной реставрации.

Как минимум до 25 декабря документ об опечатывании еще был на дверях Красного костела. Однако к началу января он оттуда исчез.

Кроме того, ранее было заявлено, что старт строительных работ по проекту реконструкции планируется в первом квартале 2024 года, который уже начался с 1 января.

Однако в приходе святого Симеона и святой Елены ответили, что пока не заметили каких-либо работ в храме. По сведениям прихожан, проектно-сметная документация еще проходит согласования, поэтому работы могут начаться не ранее весны. Недавно верующие попросили допустить их к работам по реконструкции.

Минский горисполком и администрация Московского района пока ничего не сообщали на этот счет.

Что касается печати на дверях, вероятно, кто-то ее сорвал, либо это сделали сами власти по какой-то причине.

Напомним, 26 сентября 2022 года в костеле при невыясненных обстоятельствах случился небольшой пожар, после которого районная администрация запретила эксплуатацию здания, внутрь перестали пускать верующих и священников.

6 октября того же года стало известно, что власти приняли решение разорвать соглашение с общиной прихода Святых Симеона и Елены о безвозмездном пользовании зданием Красного костела. Само здание находится в собственности города Минска. Позже власти заявили, что храм забрали для проведения ремонта. Его реконструкция должна начаться в I квартале 2024 года.

Также сообщалось, что власти требуют оплатить счет «Мінскай спадчыны» за «амортизацию костела и налоги на пользование землей». Квота суммы неизвестна, однако летом 2020 года задолженность католической общины перед предприятием составляла 156 тысяч рублей. Еще 13 тысяч она была обязана платить ежемесячно.

Как писала «Хрысціянская візія» со ссылкой на несколько независимых источников, власти также потребовали сместить ксендза-каноника Владислава Завальнюка с должности настоятеля прихода в обмен на возобновление служб в костеле.

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