Как измерить пульс с помощью смартфона: секретная функция 2 5.01.2024, 9:49

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Пошаговая инструкция.

Гаджеты – это неотъемлемая часть нашей жизни, несмотря на регулярное использование, они имеют много скрытых функций, о которых мы даже не догадываемся. Некоторые модели смартфонов могут измерять пульс, и это может значительно помочь в непредсказуемых ситуациях.

Сайт OBOZ.UA узнал, как настроить эту опцию в телефоне. Для этого нужно, чтобы гаджет был оборудован камерой.

Пошаговая инструкция

Откройте «настройки» и нажмите кнопку «дополнительные настройки». Если в телефоне есть функция измерения пульса, то вы увидите кнопку «пульс». Нажмите на нее и следуйте инструкциям. Телефон отправит запрос на использование камеры, нужно нажать «разрешить».

Далее зажмите пальцем кнопку камеры, появится вспышка и устройство измерит ваш пульс. Это займет несколько секунд. Затем нажмите «просмотр результата» и вы увидите ответ.

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