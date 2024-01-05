Как измерить пульс с помощью смартфона: секретная функция

Как измерить пульс с помощью смартфона: секретная функция2
- 5.01.2024, 9:49
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Пошаговая инструкция.
Гаджеты – это неотъемлемая часть нашей жизни, несмотря на регулярное использование, они имеют много скрытых функций, о которых мы даже не догадываемся. Некоторые модели смартфонов могут измерять пульс, и это может значительно помочь в непредсказуемых ситуациях.
Сайт OBOZ.UA узнал, как настроить эту опцию в телефоне. Для этого нужно, чтобы гаджет был оборудован камерой.
Пошаговая инструкция
Откройте «настройки» и нажмите кнопку «дополнительные настройки». Если в телефоне есть функция измерения пульса, то вы увидите кнопку «пульс». Нажмите на нее и следуйте инструкциям. Телефон отправит запрос на использование камеры, нужно нажать «разрешить».
Далее зажмите пальцем кнопку камеры, появится вспышка и устройство измерит ваш пульс. Это займет несколько секунд. Затем нажмите «просмотр результата» и вы увидите ответ.