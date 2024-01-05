закрыть
5 января 2024, пятница, 11:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как измерить пульс с помощью смартфона: секретная функция

2
  • 5.01.2024, 9:49
  • 4,662
Как измерить пульс с помощью смартфона: секретная функция

Пошаговая инструкция.

Гаджеты – это неотъемлемая часть нашей жизни, несмотря на регулярное использование, они имеют много скрытых функций, о которых мы даже не догадываемся. Некоторые модели смартфонов могут измерять пульс, и это может значительно помочь в непредсказуемых ситуациях.

Сайт OBOZ.UA узнал, как настроить эту опцию в телефоне. Для этого нужно, чтобы гаджет был оборудован камерой.

Пошаговая инструкция

Откройте «настройки» и нажмите кнопку «дополнительные настройки». Если в телефоне есть функция измерения пульса, то вы увидите кнопку «пульс». Нажмите на нее и следуйте инструкциям. Телефон отправит запрос на использование камеры, нужно нажать «разрешить».

Далее зажмите пальцем кнопку камеры, появится вспышка и устройство измерит ваш пульс. Это займет несколько секунд. Затем нажмите «просмотр результата» и вы увидите ответ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Арестовать по праву почвы
Арестовать по праву почвы Ирина Халип
Лукашенко начал прощание с самим собой
Лукашенко начал прощание с самим собой Telegram-канал «Ник и Майк»
Жадаю ўсім нам дачакацца незалежнай Беларусі
Жадаю ўсім нам дачакацца незалежнай Беларусі Івонка Сурвіла
Встретить Новый год в библиотеке
Встретить Новый год в библиотеке Владимир Халип