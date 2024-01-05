Белорусских дальнобойщиков эвакуировали из снежного заноса в Казахстане
- 5.01.2024, 10:06
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На трассе застряли 48 грузовиков.
Белорусские дальнобойщики эвакуированы из снежного заноса в Казахстане. Об этом сообщил департамент по чрезвычайным ситуациям области Жетису. Дальнобойщики были эвакуированы 4 января.
Утром поступило сообщение, что в снежном заносе на участке трассы Ушарал-Достык застряли 48 грузовиков. Спасатели эвакуировали 40 водителей из Беларуси и восьмерых – из Казахстана.
«Для эвакуации граждан на место вызова был направлен личный состав ПЧ-10 станции Достык на технике высокой проходимостью», – говорится в сообщении.