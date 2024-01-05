Вопрос об основании РФ поставил Z-патриотку в тупик 7 5.01.2024, 10:11

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Вначале россиянка попыталась «объяснить», откуда взялись украинцы.

В Сети появилось видео, на котором Z-патриотка попыталась доказать, что украинцы и россияне — один народ и одна нация.

Однако ее аргументы быстро закончились, а вернее, на втором вопросе.

Россиянка первой начала тему: откуда взялись украинцы, передает dialog.ua.

Она заявила, что изначально существовало такое государственное объединение, как Русь. При этом она почему-то ошибочно решила, что ее основали россияне и только после появилась такая страна, как Украина.

На это ведущая ответила, что Киев был основан в 482 году, а Москва — в 1147 году.

Z-патриотка стала размахивать руками и говорить, что тогда все было «общее».

После задалась вопросом, а когда же возникла такая страна, как Украина. На что получила ответ — 1917 год.

«А Россия когда появилась?», — задала встречный вопрос журналистка.

Вот здесь у Z-патриотки и начался ступор. Как оказалось, в 1991 году. «Но все же мы по крови одни», — не унималась россиянка.

И если, по мнению Путина, Украина появилась только в 1917 году благодаря Ленину, то такая страна, как Россия, — только в 1991 году после распада СССР. Все это время на политических картах мира существовали такие объединения, как Московия, Российская империя, РСФСР и СССР.

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