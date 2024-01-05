«Берем 12 тысяч, а сколько придется вернуть?» 5.01.2024, 10:16

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У нового «суперльготного» кредита в Беларуси нашли нюансы.

Кредит под 4% сейчас выглядит какой-то фантастикой только для избранных. Но это реальное предложение: в «Беларусбанке» появился новый потребительский кредит с такой ставкой. Правда, как обычно бывает в подобных случаях, есть множество нюансов, пишет onliner.by.

Самая важная особенность — это целевой потребительский кредит, деньги можно потратить не на все, а только на товары белорусских производителей.

Список того, что можно купить, наверняка понравится тем, кто делает ремонт или хочет обновить технику. На кредитные деньги можно взять мебель, холодильники и морозильники, телевизоры, стиралки, посудомойки, микроволновки, керамическую плитку и сантехнику. По льготной ставке идут белорусские велосипеды, мопеды, мотоциклы, мотоблоки, мини-тракторы.

Покупать товары можно в любом магазине, уточнили нам в контакт-центре банка, но список производителей ограничен. В нем крупные мебельные фабрики, заводы «Атлант», «Брестгазоаппарат», «Витязь», производитель плитки и сантехники «Керамин» и другие, весь список можно посмотреть здесь.

Считаем

Кредит выдается на три года, фиксированная ставка на весь срок будет 4% годовых. Банк готов выделить до 300 базовых величин, сейчас это 12 тысяч рублей, но конкретная сумма будет зависеть от вашей зарплаты.

С помощью кредитного калькулятора на сайте «Беларусбанка» рассчитываем, сколько надо получать, чтобы претендовать на максимальную сумму.

В таком случае ежемесячный платеж будет составлять 382,86 рубля, в том числе основной долг 342,86 рубля и проценты 40 рублей.

Подсчеты кредитного калькулятора говорят о том, что сумма переплаты составит 720 рублей за все время пользования кредитными деньгами.

Еще один нюанс — деньги на руки не дают, средства перечисляют на счета продавцов отечественных товаров (на основании счета-фактуры, договора).

Как пояснили нам в контакт-центре, заявку можно подать лично или онлайн, но для заключения договора все равно надо будет обратиться в отделение:

— Заявку на кредит можно отправить, даже если вы еще не совершали покупки, а только планируете. Но для перечисления денег продавцу уже понадобится счет-фактура или договор.

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