Южная Корея объявила об эвакуации населения из-за провокаций КНДР 5.01.2024, 10:22

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Начался артиллерийский обстрел южнокорейских островов.

Южная Корея заявила о начале эвакуации жителей с острова Енпхендо, где проживает более двух тысяч человек. Об этом сообщает издание Yonhap News.

Согласно словам представителей местной администрации, имеется информация о готовящейся провокации со стороны КНДР. Остров расположен в морской зоне на границе между Северной и Южной Кореей.

«Мы получили сообщение от военных о ситуации, связанной с провокацией со стороны Северной Кореи, после чего объявили об эвакуации», — заявил представитель местной администрации.

Согласно сообщению источника, КНДР выпустила примерно 200 артиллерийских снарядов с западного побережья в направлении островов Южной Кореи. По результатам данной «провокации» не было пострадавших среди гражданского и военного населения Южной Кореи.

Снаряды приземлились к северу от северной разграничительной линии, которую Южная Корея рассматривает как фактическую морскую границу. Согласно данным агентства Yonhap, ссылающемуся на заявление южнокорейских военных, было также объявлено о принятии ответных мер.

Что известно про остров Енпхендо

Большой Енпхендо — это часть группы южнокорейских островов, расположенных в Желтом море примерно в 100 км к северо-западу от Сеула. Остров имеет площадь 7,01 квадратных километра и населен примерно 1300 человеками, что делает его самым крупным в этой группе.

Данная территория имеет высокое стратегическое значение, находясь в непосредственной близости от северокорейского побережья. В 2010 году остров был подвергнут артиллерийскому обстрелу со стороны Северной Кореи. Этот инцидент, в результате которого погибли два южнокорейских морских пехотинца и два гражданских лица, стал крупнейшим военным происшествием на границе двух Корей за последние 50 лет.

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