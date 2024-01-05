Россия замерзает вопреки Медведеву Эль Мюрид

5.01.2024, 10:28

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Эль Мюрид

Запас прочности на нуле.

В европейской России морозы, и сразу пошли сообщения об авариях и прочих неприятных происшествиях. Сразу два поезда встали в чистом поле на несколько часов, потеряв энергию, в Москве бахнула подстанция, обесточив дома в нескольких районах. Инфраструктура рассыпается буквально на глазах.

Скорее всего, этот год так и будет проходить под знаком деградации сетей, перегрузок и аварий в любых местах. В прошлом году чемпионом был Дагестан, но в реальности вся страна - это Дагестан в этом смысле, поэтому любые аномальные погодные условия будут приносить целый шквал сообщений о подобных происшествиях, так как находящаяся на грани инфраструктура может как-то нормально функционировать только в очень узком диапазоне условий.

Мы видели подобное в 20/21 году, когда рухнуло здравоохранение, лишенное запаса прочности. Теперь этот запас заканчивается вообще везде.

Сетевые аварии плохи тем, что они неизбежно будут перетекать на узлы инфраструктуры, и в этом смысле московская авария как раз демонстрирует - как именно. Перегруженные сети будут вызывать каскадные аварии на подстанциях и узлах сетевой связности. Вначале - локальные, потом - более обширные.

В Венесуэле несколько лет назад развалившиеся сети привели как раз к такому типу аварий. Страну спасло то, что за пять лет из боливарианского адка бежала пятая часть населения, существенно снизив нагрузку на полуживые сети, что привело к относительному выравниванию ситуации. У нас такой номер вряд ли пройдет, так как минус тридцать-сорок миллионов населения за короткий срок - это, конечно, фантастика. Так много убить и выгнать режим просто не потянет, хотя, конечно, будет стараться.

Так что этот сценарий мы будем отрабатывать по полной программе. Заниматься инфраструктурой, конечно, никто не будет, некогда - нам еще Варшаву и Берлин брать надо, так что не до вас, холопы.

*

Удивительно. В самом северном мегаполисе мира зимой замерзли трубы, без воды остались дома в Адмиралтейском районе. Видимо, коммунальщики с географией и особенностями местности знакомы очень смутно.

В реальности, конечно, речь идет о крайне отвратительной подготовке к зиме. Система должна быть рассчитана и на куда более серьезные холода и даже с запасом. Минус 25-27 - это, конечно, круто, но для нормально функционирующего сетевого хозяйства совершенно не фатально.

Речь идет о все том же критическом износе инфраструктуры, которую десятилетиями разворовывали, не вкладывая даже в текущее обслуживание. Теперь восстановление системы будет стоить гораздо дороже украденного и по деньгам, и по времени.

*

Масштабная коммунальная авария в подмосковном Подольске.

Пока Медведев всех уверял, что Европа замерзнет, замерзать начинает Россия. И как раз потому, что власть в России - сплошные медведевы.

Эль Мюрид, t.me

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