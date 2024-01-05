В белорусском Нацбанке и министерствах массово не хватает сотрудников 7 5.01.2024, 10:32

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Ищут по объявлениям.

В министерствах, концернах, других крупных государственных структурах Беларуси — нехватка сотрудников. Требуются как рабочие, так топ-менеджеры. Где-то открыты всего несколько вакансий, но в некоторых ждут десятки и даже сотни новых работников.

«Зеркало» заглянуло на сайт государственной службы занятости и узнало, кого ищут госы и какие зарплаты обещают.

В Национальном банке открыты 87 вакансий — от рабочих до руководства. В большинстве объявлений отмечено, что на работу возьмут людей с опытом работы и не судимых.

Меньше всего в финучреждении заработают две горничные — 682−762 рубля. Для трудоустройства досточно иметь среднее образование. Работать им надо будет в поселке Раубичи, там находится учебный центр Нацбанка.

Нацбанку нужна медсестра, ей готовы платить 847−938 рублей.

Ищут администратор зала, который работал в общепите не менее трех лет или имеет специальную двухгодичную подготовку и стаж работы официантом не менее пяти лет. Сотруднику заплатят 870−967 рублей.

Есть работа для людей с высшим образованием. Например, экономист и инженер-энергетик. Первому предлагают заработок до 995 рублей, второму — до 986 рублей.

Также Нацбанку требуются несколько начальников и заместителей, при этом «потолок» по зарплате в 4103−4945 рублей обещают замначальнику главного управления.

Министерство энергетики ищет ведущего инженера, желательно, чтобы у него было высшее экономическое образование и стаж работы по специальности не менее трех лет. Требуется знать законодательство в сфере ценообразования, уметь делать анализ финансово-экономических результатов организаций. Сотруднику обещают платить 1417 рублей.

Это же ведомство ищет консультанта с высшим техническим образованием, а вот стаж работы по специальности тут нужен больше — четыре года, причем, в организациях энергетического направления. Соискателю работы надо знать законы касающиеся ядерной энергетики и английский язык. За работу намерены платить 2026,15 рубля.

Министерство обороны ищет ведущего юрисконсульта отдела правовой работы и работы с обращениями граждан. Заработок в месяц будет 950−1100 рублей.

Концерн «Беллегпром» ищет трех работников. Здесь нужен заместитель начальника управления координации развития кожевенно-обувной отрасли. Заработок — 2500 рублей.

Также требуются два главных специалиста с высшим образованием и опытом работы. Один — для сектора владельческого надзора и распоряжения госимуществом, второй — в управление внутренней торговли и выставочной деятельности. На первой вакансии заработок составляет 1500 рублей, на второй — 1800 рублей.

В Управделами президента есть 191 вакансия, в т.ч. имеется работа на неполную занятость. Три самые низкооплачиваемые работы на ставку — уборщик, лифтер (у двоих заработок до 950−950 рублей) и модистка головных уборов (з/п 1000 — 1160 рублей).

Зарплату 1500−1600 рублей будут платить специалистам первой категории — бухгалтеру и инженеру по промышленному и гражданскому строительству.

Требуются шесть руководителей — начальники разных подразделений и заместители, заработки у них стартуют от 1800 рублей. Самая большая зарплата будет у замначальника главного управления — 3500−3800 рублей. Сотрудник должен быть с высшим образованием, опытом работы на руководящей должности (не менее пяти лет) и опытом работы в строительстве.

Концерну «Беллесбумпром» нужен главный специалист управления энергосбережения, экологии и охраны труда. От соискателя требуется высшее образование, опыт работы и умение работать на компьютере. Платить обещают 1700 рублей.

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