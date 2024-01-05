В Познани белорусы открыли суши-бар и делают бело-красно-белые роллы
- 5.01.2024, 10:58
20% прибыли от их продажи направляют на помощь политзаключенным.
Из Беларуси в Польшу Дмитрий приехал три года назад. В Познани он решил реализовать идею, которую вынашивал еще в Беларуси. Речь идет об открытии своего заведения.
В результате совместно с другом они открыли бизнес по приготовлению и доставке суши. Свою историю Дмитрий рассказал «Белсату».
Молодой человек признался, что идея открыть свой бизнес в сфере общепита у него появилась ещё в Беларуси. Он подумывал и о вендинге, и о кофейне, но реализовать эти планы не получилось. В Польше, изучив законодательство, Дмитрий понял, что реализовать задуманное возможно.
Остановились на формате суши-бара с доставкой, но без зала. Сейчас штат компании состоит из трёх сотрудников, но скоро появится четвёртый.
По оценкам Дмитрия, для открытия небольшого бизнеса нужно 12-15 тыс. долларов.
Одна из интересных позиций меню — сет «БЧБ». Это три ролла, которые стилизованны под бело-красно-белый флаг. 20% прибыли от его продаж идёт на поддержку белорусских политзаключённых.
Тем не менее Дмитрий говорит, что заказывают «БЧБ» в основном поляки — потому что их среди клиентов больше.
Белорусы уже рассматривают возможность расширения бизнеса. Хотят открыть ещё несколько заведений в Познани и Варшаве, уже с посадкой, а если будет интерес, то продавать франшизу.
Возвращаться в Беларусь Дмитрий не планирует, но говорит, что хотелось бы иметь возможность приезжать на родину и видеться с родственниками.