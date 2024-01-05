«Международных стартов почти нет, ставки надо сокращать, а куда людям податься?» 5.01.2024, 11:10

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Руководитель фитнес-клуба рассказал, что изменилось после аккредитации.

С нового года все белорусские фитнес-клубы и тренажерные залы для продолжения работы должны иметь сертификат об аккредитации. Для его получения спортивные заведения должны выполнить ряд условий. В частности, тренеры и инструкторы должны иметь профильное образование.

В связи с новыми требованиями некоторые гомельские заведения в первые дни 2024 года были вынуждены приостановить свою деятельность.

О том, что изменилось в работе фитнес-клубов с 1 января 2024 года, рассказал «Флагштоку» руководитель одного из спортивных заведений Гомеля, прошедших аккредитацию.

— Для клиентов нашей организации по сути ничего не изменилось. Те же тренеры, которые работали, те и продолжают работать. Повесили госсимволику, но она теперь и так кругом висит. Это не то, ради чего люди приходят заниматься спортом.

Не все работники заведения, возглавляемого собеседником, имеют спортивное образование. Тем не менее руководство нашло выход из ситуации.

— Аккредитация добавила бумажной работы в декабре 2023 года. Пришлось переделывать штатное расписание и должностные инструкции. Тех, кто не имеет профильного образования не увольняли, а перевели на другие должности. В должностных инструкциях написали, например, что теперь их задача следить за работоспособностью инвентаря.

В штате организации и раньше были сотрудники с профильным спортивным образованием. Для них также ничего не изменилось.

— Наличие или отсутствие диплома никак не влияет на спрос. Никто из клиентов на него не смотрит. Поэтому все ограничилось формальным перезаключением контрактов по новым требованиям. На зарплате тренеров наличие нужной «корочки» никак не отразилось.

Новые требования к работе фитнес-клубов на взгляд собеседника связаны с общим состоянием белорусского спорта.

— По моему мнению эта аккредитация не про новые стандарты для фитнес-клубов. Я думаю, что все, кто захочет, ее пройдет. Это изначально задумано для «поддержания штанов» бывших спортсменов. У нас сегодня спортсмены возможно больше всех пострадали от международных санкций. Международных стартов почти нет, ставки надо сокращать, а куда людям податься? Вот о них таким образом и «позаботились».

Еще одна причина на взгляд фитнес-тренера кроется в создании спроса на рынке труда для выпускников факультетов физического воспитания.

— Спортивный век короток — всего 10–15 лет. 18-летки, которые думают куда им поступать, смотрят на то, что происходит в белорусском спорте, видят как падают зарплаты и не понимают зачем им сегодня связывать свою судьбу со спортом. А чиновники им дают понять: если пойдете учиться на «физвос», то хоть тренерами в фитнес-клубах сможете работать.

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