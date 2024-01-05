Медведева взяли за кадык Anti-Colorados, Defence-Line

5.01.2024, 11:16

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Утка против змея.

Ближе к вечеру Сеть просто завалилась цитатами лапотного философа и естество испытателя Медведева. Философия из него всегда прет, когда абстинентный синдром берет его за кадык и начинает сдавливать с чувством, толком и расстановкой. Ну а исследования в области естественных наук за ним числятся уже давно. Через всю. Жизнь он пронес жгучую страсть к изучению повадок зеленого змия, но не только это его волновало. Он и по уткам проходился плотно.

Причем именно уток он изучил всех, от водоплавающих, до подкроватных. Вторых он внимательно пользовал как раз после сеансов исследования зеленого змия. Бывало изучит змия до икоты и давай орать: .. «Жена! Утку!», ну она и носила многие годы, а потом – надоело. Бросила она его. Не совсем бросила, оставила его с рогами, а сама – ушла. С тех пор он занимается больше змеем, но надо заметит – самоудовлетворительно.

И вот иногда, когда он отрывается от научных исследований, кроме обычного «Хамы-ы-ы-ы!», он издает и более членораздельные речи, которыми часто переплевыавает хабалку Машу Захарову. Иногда просто орет: «Всех перережу!», или «Всех перебомблю!», но случаются и более длинные пассажи. Вот на таком его и поймали. Правда это он написал, а не сказал и выглядит это так.

Из этой словесной диареи, я обращу внимание только на то, как он назвал французов – лягушатники. Скажем так, мне не раз довелось побывать во Франции и если точно не знаешь, где и что можно поесть, то вот просто так взять и найти лягушачьи лапки – гарантировано не получится, как не получится с наскоку нарваться именно на французскую кухню. Из этого можно сделать вывод о том, что сам он такой же лягушатник, как и французы. И если только это он знает о французской кухне, то лучше бы он рассуждал об утином помете.

С другой стороны, лапти часто дают какие-то прозвища по блюдам, которые им известны как произошедшие из этой страны. Например итальянцев они называют макаронниками, но «лягушатники» звучит обиднее и Медведев специально употребил это название. Но как это часто бывает, в эту игру можно играть вдвоем и вспомнить о том, что их самих не раз называли по тому продукту, который они едят. Причем, репоедами их называли уже довольно поздние времена, а древние греки их знали по другой пище, которую они употребляли – андрофагами. Так что на лягушатников, французы вполне обоснованно могут назвать Медведева и его соплеменников – людоедами.

Ну а если сыграть в-длинную, то обнаружится, что вот эти обидные прозвища они не решатся клеять на тех, кто ест не только лягушачтьи лапки, но летучих мышей, насекомых и вообще, проще найти что-то, чего они не едят и потому, прозвище можно выбрать ну просто самое обидное, но – нет! Здесь речь идет о китайцах. Слабо Медведеву звать Си змеедом или крысоедом? На это Димон пойтить не сможет даже под самым сильным впечатлением от зеленого змия.

Да он скорее уткой подавится, чем изречет что-то подобное. Тем не менее, своим уже откровенно нацистским заявлением, Захарову он переплюнул и если бы сейчас надо было вручать приз самой грязной хабалки, то Медведев бы его сорвал в один момент. Но тут важно не только то, что говорит этот хронический алкоголик, а полное отсутствие любой реакции. Выгребухе это любо, поскольку вся она давно превратилась в навозную кучу, из которой уже ничего, кроме вот такого тяжелого духа не выйдет. Ну что там Макрон, вспомнит, как он рассуждал о «великом народе с богатой культурой» или уже передумал?

Anti-Colorados, Defence-Line

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