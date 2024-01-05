Александр Хацкевич: Много раз предлагали сменить паспорт, но остаюсь белорусом 5.01.2024, 11:24

Александр Хацкевич

Фото: © Dean Mouhtaropoulos / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Звезда белорусского футбола — о патриотизме.

Легенда белорусского и украинского футбола, экс-тренер киевского «Динамо» и сборной Беларуси в большом интервью для сайта Charter97.org рассказал о патриотизме.

— Чувствуете себя немного украинцем?

— Знаете, я все равно белорус, потому что мне не раз раз предлагали сменить гражданство, поменять паспорт. Но я люблю свою страну.

Да, я родился еще в БССР, в советское время. Но Беларусь — это страна, которая дала мне жизнь. Конечно, я знаю очень хорошо украинский менталитет, хорошо понимаю их язык, могу разговаривать по-украински, но не так чисто, как хотелось бы.

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