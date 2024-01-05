Белоруска возмутилась, что в загсе не хотели регистрировать имя для дочки 13 5.01.2024, 11:42

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Иллюстративное фото

Сказали, что его нет в словаре.

Молодая мама из Минска ведет свой небольшой блог в TikTok. Недавно она пожаловалась подписчикам на неприятную ситуацию в загсе. Муж Виктории пошел получать свидетельство о рождении для дочки, но работнику якобы не понравилось выбранное имя. Меньше чем за сутки видео об этом посмотрели 1,5 миллиона человек.

Виктория рассказывает: конфликт случился не в Минске, а в другом белорусском городе, куда родители поехали делать прописку дочке. По словам девушки, работник загса очень удивилась выбору имени и предупредила отца, что вправе отказать ему в записи, поскольку «этого имени нет в словаре».

Из первого ролика, в котором Виктория описывала ситуацию, осталось непонятно, как все-таки родители назвали дочку. Комментаторы предлагали свои варианты — вплоть до Тракторины. Но все оказалось проще: девочку назвали Теоной.

В комментарии для Onlíner Виктория пояснила, что имя Теона все же вписали в свидетельство о рождении. Конфликтная ситуация была, но успешно разрешилась. Молодая мама не ожидала такого резонанса и временно скрыла популярное видео от пользователей.

Можно ли назвать ребенка Теоной?

Ранее в белорусском Минюсте разъясняли, в каких случаях загсы могут отказать родителям в регистрации имени ребенка. Единственная причина — это «нарушение норм морали и общественных устоев». Такие вопросы решаются в индивидуальном порядке.

Как рассказали журналисту в отделе загса администрации Октябрьского района г. Минска, спорные ситуации по поводу имен случаются крайне редко.

— В моей практике не было ситуаций, когда ребенка хотели назвать каким-то странным именем. Бывает, что иностранные граждане по своим традициям называют детей — это достаточно редкие имена. Иногда возникают вопросы с переводом имени на белорусский — тогда родители пишут заявление и указывают, как они хотят, чтобы имя звучало на белорусском, — отметила главный специалист Ольга Томашева.

Тот факт, что имени нет в словаре, не имеет принципиального значения, пояснила представитель загса.

— Многих имен нет в словаре — особенно иностранных, но это не значит, что мы откажем родителям в такой записи. Теона, как мне кажется, у нас встречалась не раз — красивое имя. Понятно, если родители придут и скажут: «Хотим назвать девочку Табуреткой», мы проведем с ними беседу, спросим, уверены ли они, что ребенку будет комфортно с таким именем в детском саду и школе. Но, повторюсь, в моей практике таких случаев не было.

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