«Альфа-Банк» вводит важное изменение по долларам и евро 2 5.01.2024, 11:51

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Оно вступает в силу с 1 февраля.

«Альфа-Банк» вводит с 1 февраля комиссию за хранение долларов и евро. Она будет взиматься с клиентов, хранящих в банке средства в указанных валютах свыше определенной суммы.

Как сообщили в пресс-службе банка, комиссия будет взиматься, если сумма среднедневного остатка по всем счетам составит более 160 тыс. рублей в эквиваленте. Если на счетах хранится меньшая сумма, комиссия взиматься не будет.

В банке пояснили, что ежедневный остаток определяется как сумма остатков по всем долларовым и евро счетам клиента. Она пересчитывается в белорусские рубли по курсу Нацбанка на конец операционного дня. Среднедневной остаток – это сумма ежедневных остатков по евро и долларовым счетам, разделенная на количество календарных дней в месяце.

Комиссия определена в размере 0,1% от среднедневного остатка, но не менее 500 рублей и не более 3000 рублей. Она вводится с 1 февраля.

«Сейчас банкам не нужны доллары и евро в большом объеме: из-за ограничений, проблем с международными SWIFT-переводами банки меньше нуждаются в долларах и евро, поэтому принимают такие меры», – пояснили в банке.

В качестве альтернативы банк предлагает оформить безотзывный депозит в долларах на 25 месяцев. Кроме того, можно открыть депозиты в юанях, российских и белорусских рублях.

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