Украинская разведка: Известно по меньшей мере о трех двойниках Путина 5 5.01.2024, 11:45

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карикатура: www.dw.com

Они живут под постоянным наблюдением.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью «Гордону» рассказал о двойниках Путина:

– Эта информация подтверждена из многих источников и уже сегодня не является новостью или чем-то, что требует доказательств в мире. То есть – да, технология двойников использовалась раньше и используется сейчас. В частности, Владимиром Путиным. Ну или его окружением, людьми, которые влияют на ситуацию в Кремле. Известно по меньшей мере о троих.

Как они живут? Они живут под постоянным наблюдением. Это люди, которые, конечно, не принадлежат себе. Это не какие-то субъекты, которые, впрочем, при тех или иных обстоятельствах могут быть использованы для реализации разных сценариев, которые рассматривают для себя разные башни Кремля. То есть понятно, что судьба их, скажем так, не завидна. Но да, это постоянное обучение, это в том числе хирургические вмешательства, для того чтобы соответствовать какому-то общему, единому образу. И, конечно, постоянный тотальный контроль.

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