Новое оружие для ВСУ: у Зеленского раскрыли «план Б» 3 5.01.2024, 11:56

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Михаил Подоляк

Найден выход на случай, если не будет помощи от союзников.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию вокруг поставок Украине западной военной помощи для отражения российской военной агрессии.

В интервью «24 Каналу» он напомнил о том, что пакеты военной помощи Украине европейских союзников намного возросли, а «план А» – это снабжение оружием западными союзниками.

«Это свидетельствует о том, что наши европейские партнеры совершенно осознают, что Украине нужно предоставлять все, что нужно. Другой вопрос, есть ли в арсеналах, на складах то или иное оружие, которое нам нужно на этом этапе войны», - пояснил представитель ОП.

При этом он также назвал оружие, которое нужно Украине:

дальнобойные ракеты;

системы ПРО/ПВО;

дроны;

РЭБ;

авиация в большом количестве.

План «Б» для Украины

По его словам, «план Б» – поощрение инвестиций в военное производство Украины со стороны партнеров, а также и со стороны государства.

«Это не значит, что это все на складах или в арсеналах. И здесь именно то, что говорит президент – работает «план Б». Это совместные или отдельные производства. Надо уже понять, где взять технологию, а это лицензии. Соответственно, разрешение получить. И делать это с партнерами на территории Украины или других стран», - пояснил советник главы ОП.

Он убежден в том, что Украине необходимо наращивать военное производство, инвестировать в создание средств радиоэлектронного контроля, а также получить лицензии, позволяющие проводить, например, ремонтные работы бронетехники на территории Украины.

«Если раньше наше военное производство было адаптировано под модернизированные советские образцы оружия, которые мы здесь доделывали, а затем продавали на рынки африканских или азиатских стран, то сегодня это будет выглядеть совсем иным образом. Это современное оружие, которое будет полностью синергировано с такими же аналогами наших партнеров по украинской коалиции. Это совсем другие рынки и сбыта, и производства, и лицензирования. Это совсем другой уровень оружия», - добавил Подоляк.

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