История с перевернувшимся под Гродно катафалком получила продолжение 7 5.01.2024, 11:58

7,324

Он был не пустой.

Под Гродно 4 января перевернулся микроавтобус ритуального агентства. Его заснял у дороги читатель NewGrodno.by, предположивший, что катафалк пуст. Однако другие очевидцы аварии рассказали изданию, что транспорт вез гроб с телом, там же ехали сотрудники похоронного бюро.

В четверг днем на заснеженной дороге под Гродно вылетел в кювет и перевернулся катафалк ритуального агентства. Инцидент произошел рядом с поворотом на деревню Сивково.

Изначально сообщалось, что машина двигалась порожняком. Однако выяснилось, что это не так.

Как сообщили изданию другие очевидцы произошедшего, в катафалке везли гроб с телом погибшего накануне мужчины.

Также в салоне находились сотрудники ритуальной службы. Пострадали ли они в ДТП, сейчас устанавливается.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».