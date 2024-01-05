История с перевернувшимся под Гродно катафалком получила продолжение

История с перевернувшимся под Гродно катафалком получила продолжение7
- 5.01.2024, 11:58
- 7,324
Он был не пустой.
Под Гродно 4 января перевернулся микроавтобус ритуального агентства. Его заснял у дороги читатель NewGrodno.by, предположивший, что катафалк пуст. Однако другие очевидцы аварии рассказали изданию, что транспорт вез гроб с телом, там же ехали сотрудники похоронного бюро.
В четверг днем на заснеженной дороге под Гродно вылетел в кювет и перевернулся катафалк ритуального агентства. Инцидент произошел рядом с поворотом на деревню Сивково.
Изначально сообщалось, что машина двигалась порожняком. Однако выяснилось, что это не так.
Как сообщили изданию другие очевидцы произошедшего, в катафалке везли гроб с телом погибшего накануне мужчины.
Также в салоне находились сотрудники ритуальной службы. Пострадали ли они в ДТП, сейчас устанавливается.