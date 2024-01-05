«Они там живы вообще? Автобусы на мосту не двигаются уже больше часа» 5.01.2024, 12:13

4,132

На выездах из Беларуси в страны ЕС скопились огромные очереди.

После праздников белорусы, постоянно живущие в ЕС и приезжающие в Беларусь на каникулы, возвращаются на работу. Это приводит к огромным очередям на выезде из страны.

Обстановка на пунктах пропуска остается напряженной с вечера 4 января. Очереди легковых авто и туристических автобусов растут, пишет mostmedia.

Польша. «Лучше в эти даты брать запас времени»

По данным Погранкомитета Беларуси, на белорусско-польской границе в пункте пропуска «Брест» ночью выезда ожидало до 200 легковых автомобилей, но к 10 утра по минскому времени их число достигло 270. Кроме того, в очереди стоит 18 туристических автобусов.

Пользователь телеграм-чата «Беларусь-ЕС Граница BY» рассказал, что на прохождение белорусско-польской границы у него ушло 12,5 часа.

— Лучше в эти даты брать запас времени, гостиницу на ночь, если возможно. Так будет спокойнее и надежнее.

Другая пользовательница, Ольга, тоже застрявшая на границе, возмущена долгим ожиданием:

— Они там живы вообще? Автобусы на мосту не двигаются уже больше часа, — пожаловалась девушка в чате.

Литва. «Работают ужасно медленно»

Ночью на въезд в Литву в трех пунктах пропуска суммарно скопилось до 470 автомобилей. К утру их количество снизилось до 340. Наиболее сложная ситуация традиционно в Каменном логе. Там по состоянию на 10 утра ожидало выезда из страны 11 легковых автомобилей.

— На погранпереходе в сторону Литвы работает одно окно, много велосипедистов, машины стоят из-за этого, — охарактеризовала ситуацию одна из застрявших в очереди женщин.

В Котловке очереди меньше (70 автомобилей), но идут они медленно.

— Работают ужасно медленно. После того как они проверили авто, паспорта, мы стояли первые возле шлагбаума, но пограничники решили не выпускать нас и ушли на пересменку. Спустя два часа пришла новая смена и досмотр начался заново, — пожаловалась Екатерина на медленную работу пограничников в пункте пропуска Котловка.

Латвия. За ночь очередь снизилась почти в три раза

Ночью на латвийском направлении скопилось 55 автомобилей, но к утру ситуация улучшилась — в 8 утра выезда ожидало до 20 машин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».