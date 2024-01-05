The Economist: ВСУ ударят по «триумфу Путина» 5.01.2024, 12:16

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У Украины есть цель на 2024 год.

Силы обороны Украины в ходе контрнаступления в 2024 году сосредоточатся на освобождении оккупированного агрессором Россией Крыма. Полуостров стал жизненно важным путем обеспечения российских войск на юге и является пропагандистским символом главы Кремля Владимира Путина. Удары по Крымскому полуострову смутят Путина и нанесут ущерб возможностям россиян.

В материале The Economist, опубликованном по итогам интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, говорится о том, что Украина в 2024 году сосредоточится на освобождении Крыма, который стал важной линией логистики снабжения оккупантов на юге.

«Этот полуостров является жизненно важным путем обеспечения российских войск на юге Украины; его аннексия в 2014 году стала пропагандистским триумфом Путина. Успешные украинские атаки на Крым нанесут ущерб возможностям России и смутят Путина», - считают авторы публикации.

Запад должен решить вопрос с поддержкой Украины

Также в статье сказано, что на фоне остановки военной помощи со стороны США и финансовой поддержки Евросоюза, политики на Западе должны решить вопрос поддержки Украины. Цена сдерживания России, в случае ее победы в войне, будет значительно выше, чем цена поддержки триумфа Киева.

«Западные лидеры больше не могут оставить разговоры Зеленскому. Им нужно самим приводить аргументы для отправки денег в Украину», - отметили авторы статьи и подчеркнули, что решительные шаги следует предпринять уже сейчас.

Контрнаступление ВСУ

Заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер в декабре заявил, что цель Вашингтона на 2024 год – оказать Украине поддержку, которая позволит посадить Россию за стол переговоров на условиях Киева. По его мнению, Силы обороны Украины смогут перейти в контрнаступление.

Украина сможет пойти в новое контрнаступление только в 2025 году, считают журналисты американского The Wall Street Journal. В статье сказано, что ВСУ попали не в лучшее положение, и будут отражать атаки российских войск. При таких обстоятельствах контрнаступление может быть отложено.

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что Украина не проиграла, а в неудачах в ходе контрнаступления виноват Запад. Согласно его прогнозам, теперь война будет идти еще минимум год.

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