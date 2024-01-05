Два очка Шарангович помогли «Калгари» победить «Нэшвилл» 5.01.2024, 12:48

Егор Шарангович №17

Фото: twitter.com/NHLFlames

Белорусский форвард играл на правом фланге первого звена.

В ночь на 5 января состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

«Калгари» Егора Шаранговича победил «Нэшвилл» (6:3), сообщает «Трибуна».

Белорусский форвард «Флэймз» Егор Шарангович играл на правом фланге первого звена. Его партнерами стали Элиас Линдхольм и Джонатан Юбердо.

На 5-й минуте встречи Коннор Зари в большинстве открыл счет, Шарангович отметился ассистентским баллом.

The kid is more than alright 🔥 pic.twitter.com/xmvyaJUPw7 — Calgary Flames (@NHLFlames) January 5, 2024

На 55-й минуте Линдхольм отобрал за воротами шайбу у голкипера «хищников» Кевина Ланкинена, отдал ее Шаранговичу, который переправил ее в пустые ворота.

В итоге Шарангович провел на льду 21:33 (из них 6:10 в большинстве и 0:19 в меньшинстве), набрал 2 (1+1) очка, нанес 5 бросков (еще 1 мимо), совершил 3 потери и заработал показатель полезности «0».

Шарангович получил наибольшее игровое время среди нападающих своей команды — 21 минуту 33 секунды.

В сезоне у Шаранговича 38 игр, 25 (12+13) очков, полезность «-9» и 4 минуты штрафа.

«Калгари» с 39 очками в 38 играх занимают 12-е место в таблице Западной конференции.

Нэшвилл – Калгари – 3:6 (2:4, 0:1, 1:1)

0:1 – 4 Зари (Шарангович, Андерссон)

0:2 – 5 Колман (Баклунд)

1:2 – 6 Форсберг (Нюквист, О′Райлли)

1:3 – 8 Кадри

2:3 – 15 Сиссонс (Йоси, Фаббро)

2:4 – 18 Андерссон (Зари)

2:5 – 39 Хэнифин (Колман, Манджипани)

3:5 – 42 МакКэррон (Новак, Томазино)

3:6 – 54 Шарангович (Линдхольм)

Вратари: Сарос 21/26, Ланкинен 13/14 – Владарж 30/33.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».