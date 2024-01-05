закрыть
5 января 2024, пятница, 13:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В США собака съела $4 тысячи

  • 5.01.2024, 13:06
  • 1,106
В США собака съела $4 тысячи

Но почти все вернула.

В США семилетний голдендудель (помесь пуделя и золотистого ретривера) по кличке Сесил съел четыре тысячи долларов наличными. Об этом сообщает «Украинская правда».

По информации агентства, хозяевам собаки удалось вернуть большую часть денег, серьезно запачкав руки.

«Он не сделал ничего плохого в своей жизни, пока не съел четыре тысячи долларов», — поделилась хозяйка пса Керри Ло.

Вместе с мужем Клейтоном они просеяли собачьи экскременты и рвотные массы, после чего склеивали найденные фрагменты купюр. Таким образом им удалось восстановить $3550. Остальную часть семейная пара рассматривает, как самое дорогое произведение искусства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Арестовать по праву почвы
Арестовать по праву почвы Ирина Халип
Лукашенко начал прощание с самим собой
Лукашенко начал прощание с самим собой Telegram-канал «Ник и Майк»
Жадаю ўсім нам дачакацца незалежнай Беларусі
Жадаю ўсім нам дачакацца незалежнай Беларусі Івонка Сурвіла
Встретить Новый год в библиотеке
Встретить Новый год в библиотеке Владимир Халип