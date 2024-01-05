В США собака съела $4 тысячи 5.01.2024, 13:06

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Но почти все вернула.

В США семилетний голдендудель (помесь пуделя и золотистого ретривера) по кличке Сесил съел четыре тысячи долларов наличными. Об этом сообщает «Украинская правда».

По информации агентства, хозяевам собаки удалось вернуть большую часть денег, серьезно запачкав руки.

«Он не сделал ничего плохого в своей жизни, пока не съел четыре тысячи долларов», — поделилась хозяйка пса Керри Ло.

Вместе с мужем Клейтоном они просеяли собачьи экскременты и рвотные массы, после чего склеивали найденные фрагменты купюр. Таким образом им удалось восстановить $3550. Остальную часть семейная пара рассматривает, как самое дорогое произведение искусства.

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