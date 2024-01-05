Корпорации из ЮАР попала в скандал из-за Газпромбанка 5.01.2024, 13:08

Международные банки предупреждают о прекращении ее финансирования.

Американские банки Jefferies, JP Morgan, британский Barclays и австралийский Macquarie угрожают прекратить финансирование национальной нефтегазовой корпорации ЮАР PetroSA из-за сделки с Газпромбанком на 202 млн евро. Об этом пишет издание Africa Intelligence, которое ознакомилось с протоколом экстренного онлайн-совещания с участием высшего руководства Центрального энергетического фонда (CEF), материнской компании PetroSA.

Гендиректор Газпромбанка Андрей Акимов, а также сам банк находятся под санкциями США еще с 2014 года. В феврале 2022 года, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, они были ужесточены. Однако блокирующие санкции против ГПБ не вводились: компании нет в SDN-листе США.

По данным издания, PetroSA испытывает серьезные финансовые трудности и выбрала Газпромбанк в качестве «основного инвестиционного партнера», чтобы возобновить работу своего нефтеперерабатывающего завода в городе Мосселбай. В результате компания из ЮАР может лишиться финансирования от других иностранных банков.

После того, как стало известно о сделке PetroSA и Газпромбанка, оппозиционная партия ЮАР Демократический альянс выразила свое несогласие. Согласно протоколу заседания, крупные банки также пригрозили прекратить финансирование государственной компании, если та решит сотрудничать с российским банком.

Представитель австралийского Macquarie сообщил PetroSA, что в случае сотрудничества с Газпромбанком он отменит свое предложение по кредиту на $40 млн. Американские Jefferies и JP Morgan, а также британский Barclays заявили, что не хотят «финансировать предприятие, связанное с российской компанией».

В протоколе экстренного заседания говорится, что сотрудничество с Газпромбанком «подвергнет PetroSA риску, интегрированные нефтяные компании могут не захотеть вести с ними дела».

Председатель CEF Аянда Ноа призвала менеджеров PetroSA быть осторожными, однако не вынесла никакого решения. В ее заявлении говорится, что PetroSA «должна держать ухо востро и следить за развитием событий с Газпромбанком, чтобы предвидеть потенциальные риски и проактивно управлять ими».

В ноябре 2023 года издание amaBhungane сообщало, что дочерняя структура Газпромбанка GPB Africa & Middle East (ЮАР) может стать инвестором для реконструкции нефтеперерабатывающего завода. Заявки на сделку на $200 млн подали 20 компаний, но прошло только одно предложение от GPB Africa & Middle East. Комиссия по оценке тендерных предложений и совет директоров PetroSA еще тогда выражали обеспокоенность по поводу партнерства с Газпромбанком из-за санкций против него.

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