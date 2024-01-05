Из Беларуси пытались вывезти раритетное авто стоимостью 610 тысяч рублей 5.01.2024, 13:11

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За экспертизой обратились даже в Минкульт.

Раритетное авто 1947 года выпуска пытались вывезти из Беларуси без необходимых документов. Незаконный вывоз транспортного средства, являющегося культурной ценностью, выявили гродненские таможенники в пункте пропуска «Каменный Лог», сообщает пресс-служба белорусской таможни.

На таком легковом автомобиле марки «ЗИС 110» ехал в Литву гражданин России. Выбрав «зеленый коридор», водитель подтвердил то, что товары, подлежащие обязательному декларированию, у него отсутствуют.

При проведении таможенного контроля сотрудники таможни обратили внимание на дату выпуска авто, указанную в техническом паспорте.

Машина была выпущена в 1947 году, а транспортные средства, произведенные до 1 января 1951 года, относятся к категории культурных ценностей. Поэтому их нужно декларировать.

То, что транспортное средство относится к категории культурных ценностей, подтвердили и в Минкульте.

Стоимость незадекларированного раритетного авто составила около 610 тысяч рублей.

В отношении гражданина России начат административный процесс в соответствии с ч. 4 ст. 15.5 КоАП (недекларирование либо представление недостоверных сведений о товарах). Санкцией статьи предусмотрен штраф до 30% от стоимости незадекларированного товара.

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