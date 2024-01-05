На теннисном турнире в австралийском Брисбене будет белорусский полуфинал
- 5.01.2024, 13:21
Соболенко против Азаренко.
Белорусские теннисистки Виктория Азаренко и Арина Соболенко продолжают побеждать в австралийском Брисбене. Сегодня, 5 января, они вышли в полуфинал соревнований.
Азаренко в тяжелом матче оказалась сильнее Елены Остапенко (12) из Латвии — 6:3, 3:6, 7:5.
Соболенко взяла верх над россиянкой Дарьей Касаткиной (18) — 6:1, 6:4.
В полуфинале белорусские теннисистки встретятся между собой.