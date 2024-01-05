На теннисном турнире в австралийском Брисбене будет белорусский полуфинал 5.01.2024, 13:21

Соболенко против Азаренко.

Белорусские теннисистки Виктория Азаренко и Арина Соболенко продолжают побеждать в австралийском Брисбене. Сегодня, 5 января, они вышли в полуфинал соревнований.

Азаренко в тяжелом матче оказалась сильнее Елены Остапенко (12) из Латвии — 6:3, 3:6, 7:5.

Соболенко взяла верх над россиянкой Дарьей Касаткиной (18) — 6:1, 6:4.

В полуфинале белорусские теннисистки встретятся между собой.

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