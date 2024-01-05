В России пропал 25-летний дальнобойщик из Могилева 11 5.01.2024, 14:06

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Его фуру нашли на трассе пустой.

В ночь на 3 января в Иркутской области России на трассе «Сибирь» полицейские заметили фуру «Mercedes». Заинтересовало их то, что кабина была открыта, а водителя не было. Бесследно исчез дальнобойщик из Могилева — 25-летний Дмитрий Баханков. Сейчас его ищут и полицейские, и волонтеры в России и Беларуси, пишет nashaniva.com.

Российская полиция сообщает: на видеозаписях видно, что последний раз фура проезжала 1 января недалеко от деревни Ухтуй Зиминского района.

На инстаграм-странице «Дальнобойщики Беларуси» сообщается, что фура не была взломана, все документы на груз остались лежать на месте, но нет мобильного телефона и паспорта водителя.

В тиктоке также распространяются видео, посвященные поискам Дмитрия. Блогерша под ником varvarabi2 сообщает, что молодой человек работал в фирме Cargo Line Smolensk. Она рассказывает, что еще 31 декабря парень выходил на связь с родными и рассказывал, что выезд у него запланирован на вечер 1 января, а 4 января он должен разгружаться в Монголии.

— Алкогольными напитками не увлекался, теоретически мог просто отметить Новый год и лечь спать, потому что время ему позволяло − но это неизвестно, − говорит девушка.

Она добавляет, что Дмитрий сообщал родным, что за 27 часов проехал 1800 километров и поспал только 2 часа. По словам дальнобойщика, до Иркутска ему оставалось 279 километров, он присылал видео со стоянки, где останавливался — там есть кафе. Следственный комитет России уже опрашивал людей там, но пока никакой новой информации не получил. От этой стоянки до места, где в итоге нашли фуру, 70 километров.

— Дмитрий был доволен, что рейс длинный — до этого он постоянно ездил на короткие расстояния. Говорил, что в Иркутск очень красивая дорога. До этого много ездил по России. Это его первый длинный рейс, но на фирме Cargo Line Smolensk он работает около года.

Блогерша уточняет: Дмитрий не женат, девушки у него тоже нет, ни с кем накануне исчезновения он не конфликтовал.

Одновременно с видео об исчезновении Дмитрия Баханкова в тиктоке начал вируситься ролик, где другой дальнобойщик в России рассказывает, что на стоянке стоит пустая фура, а ее водитель-белорус погиб. Многие начинают думать, что речь идет о Дмитрии. Но той истории больше года: в декабре 2022 года исчез Евгений Дворяков, также дальнобойщик из Могилева — через месяц его нашли погибшим.

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