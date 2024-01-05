Русская охота на мигрантов Виктор Владимиров, «Голос Америки»

5.01.2024, 13:41

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И это только один из симптомов.

В новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге полицией были задержаны во время облавы тысячи трудовых мигрантов. Тем из них у кого были российские паспорта, вручали повестки в военкомат и отправляли «добровольцами» на войну с Украиной. Об этом написала «Новая газета. Европа» со ссылкой на свои источники.

По сведениям издания, летом нынешнего года в Санкт-Петербург пришла разнарядка на семь тысяч рекрутов. Выйти из положения решили за счет мигрантов. Чтобы не распугать их раньше времени, операцию провели единовременно, в ночь на 1 января. Задерживали мигрантов в местах большого скопления людей – преимущественно на Гостином дворе и рядом с метро «Адмиралтейская».

По информации «Фонтанки», в отделы полиции доставили около 3 тысяч мигрантов. По другим данным, гораздо больше. В дальнейшем набор в армию сопровождался угрозами, в том числе и в адрес семей мигрантов, которых обещали выслать из страны. Так или иначе, около 1,5 тысяч задержанных, по сообщениям СМИ, заключили контракт с Минобороны.

Как писала ранее «Медузы», в последнее время подобные облавах на иностранцев участились, и проходят они в разных регионах. В частности, в Котельниках (Московская область) прихожан задержали у мечети. Тогда в сети правоохранителей попал финалист шоу «Перепой звезду» Мамут Усеинов, которого в числе прочих отправили в армию.

В Воронеже полицейские пришли в ресторан, где уроженцы Азербайджана отмечали день рождения, и вручили им около 50 повесток в военкомат.

Ситуация с положением мигрантов в России выглядит особенно парадоксально на фоне того, что стране крайне необходимы рабочие руки, о чем трубят все эксперты.

Такая политика в отношении мигрантов, безусловно, нанесет дополнительный удар по российскому рынку труда, уверен публицист и экономист Максим Блант. Вместе с тем, на его взгляд, цель прошедших в Санкт-Петербурге рейдов была не только в том, чтобы набрать «пушечное мясо» на фронт.

«Скорее, это еще и новогодний подарок полиции от самих себя, – уточнил он в интервью Русской службе «Голоса Америки». – Они же на сами себя кормят. Вот и устроили массовую облаву: кто откупился, того отпустили, кто не откупился, того отвезли в «кутузку» – и дальше уже по инстанции».

Тем не менее это еще один удар по рынку труда – самому больному месту сейчас для российской экономики, констатировал Максим Блант: «Мигранты уже не так сильно рвутся в Россию, начиная с середины прошлого года, когда рубль резко подешевел, а цены выросли. Инфляция разгоняется. Более того, все официальные институты, включая ЦБ, говорят о том, что пик инфляции наступит ближе к концу лета. Пока идет предвыборная «раздача пирожков», индексация пенсий и пособий. Жизнь становится дороже, и у мигрантов становится все меньше и меньше стимулов приезжать в Россию».

Украинских мигрантов Россия потеряла с начала войны, теперь теряет и представителей центрально-азиатских республик, подчеркнул экономист: «Сильнее всего от этого пострадает сельское хозяйство, что проявится уже весной, когда начнется посевная кампания, а также строительство. Там и так придется серьезно снизить объемы из-за того, что ипотеку начали прижимать, в том числе и льготную. Сюда же следует добавить интернет-торговлю, которая только на первый взгляд не связана с трудом мигрантов. Потому что значительное число курьеров – как раз мигранты и есть».

Между тем охота на мигрантов приобретает в России системный характер, заметил Максим Блант. Достаточно вспомнить другую облаву, которая прошла в «черную пятницу» в Подмосковье на логистическом центре Wildberries, крупнейшем в стране российским интернет-магазином, резюмировал он.

Тогда, напомним, задержанным мигрантам тоже раздавали повестки в военкомат.

В России и без того сложилась неблагоприятная ситуация на рынке труда, согласен экономический обозреватель Семен Новопрудский. По его мнению, трудовых мигрантов в таких условиях надо «беречь, лелеять и всячески завлекать» в страну, а не отпугивать.

«В России нарастает дефицит кадров по демографическим причинам, – добавил он в комментарии «Голосу Америки». – Это усугубляется войной, где гибнут мужчины трудоспособного возраста. На рынке труда, по разным оценкам, не хватает от 4-х до 5,5 миллионов человек, или 6,5 % трудоспособного населения. При этом анти-мигрантский тренд в российской политике нарастает на фоне волны русского национализма во время войны. В России миллионы мигрантов, недавно получивших российское гражданство, но на членов их семей оно не распространяется. И большой вопрос, как государство поступит с этими людьми. В целом ксенофобия в России очевидно увеличивается».

Атаки на мигрантов сильнее всего ударяют по строительству, клинингу, низовым должностям в ритейле, считает Семен Новопрудский: «Тем временем человеческий капитал в России ухудшается во всех смыслах. Прежде всего идет старение населения, людей молодого возраста, выходящих на рынок труда, меньше, чем уходящих на пенсию (даже после повышения пенсионного возраста)».

Атаки на мигрантов могут быть связаны еще и с предвыборной президентской кампанией, продолжил экономический обозреватель. По его словам, она основана на ненависти, с одной стороны к Западу, а с другой – ко всем «нерусским»: «Конечно, тут много будет зависеть от сроков окончания войны с Украиной. При этом слабеющий рубль и так сделал Россию гораздо менее привлекательной для трудовых мигрантов. Между тем они нужны стране позарез». Война вступает во все большее противоречие с интересами национальной экономики, заключил Семен Новопрудский.

По данным Blomberg, российский рубль по итогам 2023 года вошел в число трех слабейших валют развивающихся стран.

Виктор Владимиров, «Голос Америки»

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