Пыли будет в 10 раз меньше: хитрый трюк для уборки 4 5.01.2024, 13:44

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Поможет недорогое косметическое средство.

Борьба с пылью дома утомляет больше всего. Первые ее частицы начинают оседать на поверхностях уже через считанные минуты после уборки. Поэтому сложно найти человека, который не мечтал бы о волшебном средстве, которое хотя бы замедлило процесс накопления этого типа загрязнений.

И пользовательница TikTok с ником @mrsjohalshome убеждает, что нашла что-то весьма приближенное к этой мечте. Женщина публикует в своем аккаунте советы по домашнему хозяйству, которые испытывает сама, и одним из ее самых успешных лайфхаков стал совет использовать для уборки детское масло.

Косметическое средство, имеющее маслянистую структуру, но при этом не оставляющее жирных разводов, по опыту блогерки, лучше всего подходит для чистки глянцевых поверхностей. Он убирает пыль и полирует металлические и хромированные предметы. Пыль после такой уборки исчезает полностью и не оседает значительно дольше.

Чистить таким образом женщина рекомендует металлическую бытовую технику, такую как холодильник со стальным корпусом, хромированные предметы декора и даже кожаные изделия. На видео блогерка обрабатывает детским маслом куртку и она начинает снова блестеть, как новая.

При этом чтобы на поверхностях не оставался липкий слой, @mrsjohalshome советует после обработки протирать их чем-то сухим. Это может быть бумажное полотенце, салфетка из микрофибры или мягкая хлопчатобумажная тряпка. Средство поможет замедлить накопление пыли и придать предметам в доме более ухоженный вид.

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