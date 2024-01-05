«Проси прощения»: хоккеистов сборной РФ заставляли унижаться за ошибки 1 5.01.2024, 13:54

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Спортсмен рассказал о странных методах воспитания «любви к Родине».

Бывший хоккеист сборной России Максим Афиногенов признался, что его и его партнеров по молодежной национальной команды заставляли целовать флаг РФ и просить у нее прощения за ошибки на льду. Это произошло на мировом первенстве 1999 года, когда тренером был Геннадий Цыгуров.

Об этом Афиногенов рассказал в интервью пропагандистскому телеканалу, передает obozrevatel.com.

По словам экс-нападающего «Баффало Сейбрз», таким образом наставник российской «молодежки» пытался сплотить команду и «привить любовь к Родине», а также «наладить по-хорошему советскую атмосферу».

«Он сумел быстро влиться в команду и наладил по-хорошему советскую атмосферу. Мы даже делали собственную стенгазету. Причем не одну. Каждая пятерка рисовала свою. Там были разные приколы, шутки. Кроме того, целовали флаг страны в раздевалке, когда ошибались на льду. Геннадий Федорович говорил: «Проси прощения у России». Он пытался привить нам любовь к Родине и постоянно напоминал, что в Канаде мы представляем не клубы, а целое государство и обязаны соответствовать», – вспомнил Афиногенов.

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