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Владелицу ателье задержали за протесты и юмор в Instagram

  • 5.01.2024, 13:59
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Владелицу ателье задержали за протесты и юмор в Instagram

Женщина находится под арестом.

Лукашенковские силовики задержали владелицу мастерской по ремонту одежды за участие в протестах и публикацию мемов в соцсетях. «Покаянное» видео с женщиной появилось в одном из провластных телеграм-каналов.

В ролике задержанная говорит, что в 2020 году выходила на несколько акций протеста, а также «использовала мемы в инстаграме с черным юмором, которые относятся к нашей власти и соседнему государству».

В видео показали скриншоты нескольких опубликованных мемов — они содержат шутки о президенте РФ Владимире Путине и воюющих в Украине россиянах.

Как следует из слов женщины, сейчас она под административным арестом. Однако силовики утверждают, что она «получит 5 лет за участие в беспорядках». Также в отношении ее публикаций, в которых они усмотрели «признаки разжигания национальной розни», якобы проводится дополнительная проверка, и задержанной предпринимательнице может грозить еще уголовное дело по ст. 130 УК.

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